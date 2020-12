Lazio-Verona, le formazioni ufficiali

È tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma: Lazio e Verona stanno per scendere in campo alle 20:45, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Immobile, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Salcedo.

Allenatore: Ivan Juric.

