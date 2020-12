Per Lei Combattiamo Lazio-Verona, Magnani nel pre partita: “C’è grande stimolo a giocare contro Ciro Immobile” Lazio-Verona, Magnani nel pre partita: “C’è grande stimolo a giocare contro Ciro Immobile” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI A pochi minuti dall’inizio di Lazio–Verona, è intervenuto il difensore gialloblù Magnani ai microfoni di Dazn: “Indipendentemente da quello che Immobile ha fatto, c’è grande stimolo a giocare contro un giocatore così, che va rispettato e studiato in maniera molto minuziosa.” Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

