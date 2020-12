Lazio-Verona, Parolo: “Episodi a sfavore hanno indirizzato la partita. La zona Champions deve essere il nostro obiettivo”

Al termine del match, perso dalla Lazio per 2-1 contro l’Hellas Verona, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Marco Parolo, centrocampista biancoceleste, che oggi ha svolto la partita come terzo di difesa. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ stata una partita tosta, spigolosa, ma allo stesso tempo corretta. Non abbiamo concesso quasi niente al Verona, gli episodi ci sono andati a sfavore, il primo tiro usciva ed è stato sfortunato Lazzari, il secondo Radu. Abbiamo avuto un’occasione all’inizio con Immobile, alla fine con Pereira, siamo stati anche sfortunati. Dobbiamo cercare di non farci indirizzare le partite dagli episodi. C’è rammarico, ma dobbiamo guardare avanti, indietro non ci si può tornare.

Il fattore pubblico? Non esiste più casa o fuori casa. Ognuno gioca le partite a modo suo senza l’influenza del pubblico. Questo rende il campionato più equilibrato, dove tutte le squadre possono fare punti con tutte. Dobbiamo invertire la rotta, lo vogliamo fare. Il campionato è lungo, la zona Champions deve essere il nostro obiettivo. Oggi gli episodi sono stati negativi dalla nostra parte, mentre con l’Udinese abbiamo sbagliato l’approccio.

Arbitro? Ogni tanto ci dovrebbe essere più dialogo, bisognerebbe far andare più il gioco. Tante volte gli episodi non ti fanno ragionare, ma alla fine non è successo nulla di grave.

Bisogna compattarci, sapendo che abbiamo un’altra partita importante martedì, dove dobbiamo fare punti. La prestazione oggi sulla voglia c’è stata, rispetto alla sfida contro l’Udinese. Il Verona è un’ottima squadra, metterà in difficoltà molte squadre. A marzo/aprile possiamo dare giudizi sulla stagione, non adesso.

Fallo su Radu? Non l’ho rivisto, ma quando c’è una situazione così dubbia, andarlo a rivedere non è sbagliato. E’ lui che poi decide e prende una decisione. Un episodio così dubbio, perchè non andarlo a rivedere? Ma non abbiamo perso per questo”.

