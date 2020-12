Lazio-Verona, Setti nel pre partita: “Zaccagni è cresciuto tanto”

Il presidente del Verona Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando del centrocampista di Zaccagni: “Zaccagni è un giocatore che è cresciuto tanto, grazie al lavoro di tutti. La sua maturazione è dovuta anche grazie al lavoro del mister eccellente, che ha messo in risalto le caratteristiche che vedevamo in lui da piccolo. Per Gennaio l’intento è quello di tenere tutti i calciatori.“

