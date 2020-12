Lazio-Verona, Silvestri: “Prestazione fantastica contro una grande squadra. L’importante è continuare a fare punti”

Al termine della gara Lazio-Hellas Verona, il portiere gialloblù Marco Silvestri ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Siamo molto soddisfatti. Non so esattamente come ho fatto a parare quella deviazione con il piede. Abbiamo fatto una prestazione fantastica contro una squadra fortissima. Sì è vero siamo in zona Europa ma l’importante è fare tanti punti possibili, la classifica la guarderemo poi. Il mister ci ha dato questo identità già dall’anno scorso, ha messo subito le cose in chiaro noi dobbiamo essere sempre quelli di stasera. I nuovi arrivati si sono integrati subito, si sono dati molto da fare. Tameze è un giocatore molto duttile e intelligente calcisticamente, può giocare davvero dappertutto, è importante per noi.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: