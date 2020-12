Lazio-Verona, Tare ricorda Paolo Rossi nel pre partita: “E’ morto il mio idolo da bambino”

A pochi minuti dall’inizio della gara, è intervenuto ai microfoni di Dazn il Direttore Sportivo Igli Tare, che ha ricordato Paolo Rossi: ” Per me è morto il mio idolo da bambino. Il mondiale del 1982, l’ho visto da bambino all’età di nove anni. Eravamo tutti a tifare Italia davanti al televisore con famiglia e amici. Paolo rossi era il nostro idolo, l’ho sempre ammirato come calciatore. Ho avuto poi il piacere di conoscerlo di persona, è una grande perdita per il calcio mondiale e per l’Italia.”

