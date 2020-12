MOVIOLA | Radu, il suo è un “autogol” non è fallo di Salcedo

Nel primo tempo tra Lazio e Verona non ci sono episodi da segnalare, con l’arbitro Abisso che gestisce la partita con tranquillità proprio per l’assenza di episodi dubbi. Questo perché nel primo gol del Verona per autogol di Lazzari, non c’è nessun fallo a centrocampo su Milinkovic, in quanto, entrambi i giocatori, alzano la gamba.

Nel secondo tempo, invece, c’è il gol del vantaggio del 1-2 siglato da Tameze nel quale c’è una lunga revisione da parte del VAR: nell’azione, infatti, Stefan Radu fa un retropassaggio killer verso il portiere e sembra aver subito fallo da parte di Salcedo. Abisso non va al monitor, ma aspetta il check del VAR che arriva dopo un paio di minuti e convalida la rete di Tameze che intercettando il passaggio supera Reina e realizza il gol vittoria. Dai replay che si sono visti, effettivamente, il romeno non viene toccato in modo falloso, l’errore pertanto è tutto suo.

L’altro episodio dubbio è un possibile rigore su Ciro Immobile, ma anche qui, stante le mancate proteste dell’attaccante laziale, la decisione dell’arbitro è corretta. Non c’è fallo, anche se il difensore sembra allungare la mano per una spinta su Immobile, ma non viene giudicata determinante. La gestione della gara di Abisso è quindi sufficiente.

