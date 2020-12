OTTAVI CHAMPIONS | E se l’avversario della Lazio fosse il Real Madrid?

Inzaghi e la sua Lazio ci hanno creduto fino in fondo e la tanto agognata qualificazione agli Ottavi è finalmente stata raggiunta. I biancocelesti si sono infatti classificati secondi nel gruppo F, alle spalle del Borussia Dortmund, e vantano l’imbattibilità nel girone. L’appuntamento col destino, per continuare a vivere il sogno Champions League, è fissato lunedì 14 dicembre a Nyon, dove la Lazio scoprirà il prossimo avversario. Sono sei le squadre che possono essere sorteggiate, se si escludono il Dortmund e l’Atalanta. Ma, stando alle statistiche, ci sarebbe un club che avrebbe maggiori probabilità di incontrare nel proprio cammino la compagine biancoceleste: si tratta del Real Madrid. I Blancos, infatti, al momento del sorteggio, avranno solo quattro scelte: Lazio, Atalanta, Lipsia e Porto. Il “rischio” di incontrare subito un club così navigato nella massima competizione europea è pertanto, assai concreto.

IL REAL MADRID – I titoli detenuti da questo club parlano da sè. 34 campionati vinti, 19 Coppe del Re e 11 Supercoppe solo per quel che riguarda le competizioni nazionali. Ma il dato più rilevante del loro ricco Palmarès è senza dubbio la vittoria per ben 13 volte della Champions League, a fronte delle 16 finali disputate: questo fa del Real Madrid la società che vanta il maggior numero di titoli, regina indiscussa della Champions. Tornando alla stagione in corso, i madrileni allenati da Zinedine Zidane, sono attualmente la quarta forza della Liga, con 20 punti dopo 11 partite. Una squadra a cui di certo non mancano i campioni in ogni reparto ma che ha anche dovuto fare a meno in questa prima fase di campionato di un top player come Eden Hazard, alle prese con un brutto infortunio, l’ennesimo, alla gamba, che lo ha tenuto e lo terrà ancora per un po’ lontano dal terreno di gioco.

LA FORMAZIONE (4-3-3) Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

LA STELLA – Il giocatore più in forma, vero e proprio trascinatore dei Blancos è Karim Benzema. Fisicità imponente, pulizia tecnica e fiuto per il gol fanno di lui la stella del Real Madrid. Dopo aver dato il meglio di sè nella scorsa stagione, il francese è ripartito alla carica anche quest’anno, con 8 gol tra Liga e Champions, di cui una doppietta firmata proprio nell’ultima gara contro il Borussia Monchengladbach. Insomma gli avversari sanno che non possono rischiare nulla quando il pallone è tra i piedi dell’attaccante.

I PRECEDENTI – Lazio e Real Madrid non sono nuove a scontri in Champions League. Già nel 2000-01 i Blancos eliminarono i biancocelesti di Dino Zoff, tra i quali militava Simone Inzaghi. Più recenti le due gare ufficiali disputate nel corso della stagione 2007-08 dove la Lazio fu sorteggiata nel Gruppo C con Olimpiakos, Werder Brema e, appunto, Real Madrid. La partita d’andata, all’Olimpico, si concluse in parità, sul 2-2, con un match equilibrato dove il protagonista per i biancocelesti fu Goran Pandev con una doppietta personale. Meno entusiasmante il ritorno, per la squadra allora allenata da Delio Rossi, che subì la sconfitta per 3-1. Lazio che quell’anno abbandonò la competizione nella fase a gironi ma che, a distanza di 13 anni, si sarebbe riscattata qualificandosi tra le 16 grandi forze d’Europa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: