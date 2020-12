PAGELLE – Caicedo e Leiva si salvano in una serata nera, Lazzari e Radu decisivi in negativo

Reina 6 – Non può nulla sull’autorete di Lazzari come sul raddoppio di Tameze. Salva la porta con un paio di interventi, per il resto è il giocatore che tocca più palloni con i piedi in campo e la dice lunga sulle difficoltà incontrate stasera.

Parolo 5 – Come non era un esterno a Genova, è servita un’altra sconfitta per scoprire che non è nemmeno un centrale di difesa. Sistematicamente in ritardo su Zaccagni che se lo porta a spasso per il campo e quindi fuori posizione.

Acerbi 6 – Dura meno di mezzora la partita del Leone che deve arrendersi ad un fastidio all’adduttore destro. Ci prova a rimanere in campo ma poi è costretto al cambio per evitare rischi inutili.

Dal 28′ Hoedt 5,5 – Prova a tenere in piedi una retroguardia davvero pericolante, gli manca una guida al suo fianco ma almeno è il difensore che sbaglia meno.

Radu 4,5 – Dispiace dirlo ma è in calo, probabilmente dovuto ad una condizione atletica non ancora adeguata. Regala su pressing di Salcedo a Tameze la palla della vittoria dell’Hellas.

Lazzari 5 – Poco coraggioso nel puntare Dimarco soprattutto nel primo tempo che conclude regalando il vantaggio ai gialloblù deviando nella propria porta un tiro del suo avversario di fascia che si spegneva sul fondo. L’assist per Caicedo è un semplice dato statistico in una serata negativa.

Dall’81 Fares SV

Akpa Akpro 5 – L’impegno non si discute ma in partite dove serve qualcosa in più, emergono i limiti dell’ivoriano. i suoi muscoli sono utili in certe partite, stasera disperde le energie senza produttività.

Dall’81 Pereira SV

Lucas Leiva 6 – Una brutta Lazio che però ha un’anima con il brasiliano in campo, quando esce si spegne definitivamente ogni barlume di raziocinio.

Dal 65′ Escalante 5,5 – Non fa errori ma non lo si ricorda nemeno per una giocata positiva. Fa il compitino.

Milinkovic 5 – Toccava a lui prendersi la squadra sulle spalle, le responsabilità se le prende ma difficilmente riesce ad essere incesivo perdendosi in continue proteste con l’arbitro.

Marusic 5,5 – Sulla fascia sinistra accompagna l’azione così come non lascia sguarnita la difesa, poi ci sta la fase dove bisogna giocare il pallone con i piedi ed iniziano i problemi.

Caicedo 7 – Sponde, falli e gol del pareggio. Il suo lo fa nonostante una partita in cui la Lazio ha faticato davvero tanto, probabilmente era ancora utile lasciarlo in campo.

Dal 65′ Correa 5 – Doveva dare la scossa alla squadra e invece finisce per perdersi anche lui nel nervosismo generale.

Immobile 5 – Tanti urli ma poca concretezza. A Ciro gli si perdona tutto, anche la grande occasione che sciupa sullo 0-0 strozzando troppo il diagonale. Per il resto tanti chilometri corsi a vuoto e battitore di angoli e punizioni.

All. Inzaghi 4 – Poche energie e idee confuse portano ad una sconfitta che deve far preoccupare. La Lazio è nervosa e poco incisiva fin dai minuti iniziali contro un Verona aggressivo e coraggioso, non riesce a cambiare l’andamento della gara nella ripresa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: