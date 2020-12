Romulo: “Con la Lazio ho vissuto un momento bellissimo, i tifosi ancora mi scrivono. Attenzione all’Hellas”

In vista della gara di questa sera all’Olimpico tra Lazio e Verona, la S.S. Lazio Agenzia Ufficiale ha pubblicato il MatchProgram con all’interno le parole di giocatori ed ex. Di seguito ecco le parole del’ex Lazio e Verona, Romulo.

Si affrontano Lazio e Verona, le tue due squadre: che partita sarà?

“Mi aspetto una gara intensa. La squadra di Juric gioca molto alto e aggredisce l’avversario provando a comandare il gioco con ritmi elevati. La Lazio però è una delle squadre più forti che ci sono al momento in Italia, quindi cercherà di fare la partita. I biancocelesti forse saranno un po’ stanchi vista la Champions, ma la loro qualità è un grandino sopra. Sarà sicuramente uno scontro interessante, non lo perderò”.

In soli sei mesi hai conquistato tutti: è la Coppa Italia il tuo ricordo più bello?

“Sono felice di aver lasciato il segno in poco tempo, con la mia famiglia ci siamo trovati subito bene a Roma. I tifosi mi scrivono ancora oggi e il loro affetto è la cosa più bella che mi porto dentro. La conquista della Coppa Italia è stata la ciliegina sulla torta”

Quale tuo ex compagno biancoceleste è migliorato di più rispetto al tuo periodo a Roma?

“Sicuramente tutta la squadra ha avuto una crescita importante, è difficile nominare un solo giocatore. Immobile continua a migliorarsi di anno in anno, Luis Alberto è un cmapione, così come Milinkovic, Correa ha una classe fuori dal normale. Il mio amico Lucas Leiva è unico nel fare il lavoro sporco così da dare equilibrio al centrocampo”.

Capitolo Hellas: Zaccagni sta stupendo tutti, quanto c’è di Juric dietro la sua esplosione?

“Mattia lo conosco da molti anni, era giovanissimo ma già si vedeva il suo talento. Doveva oslo maturare un po’, adesso è nell’età migliore ed ha ancora ampi margini. Dietro ha la fiducia di un grande allenatore, che ho avuto la fortuna di averlo a Genoa: Juric allena bene la squadra, ogni giocatore sa bene cosa fare in ogni momento della partita. Questo trasmette sicurezza a prescindere dall’avversario”.

Cosa fai ora?

“Mi alleno duramente ogni giorno, perché non vedo l’ora di tornare in campo. E’ stato un anno diverso complice lockdown e pandemia. Ho ricevuto qualche proposta non all’altezza, adesso però ne stanno arrivando alcune molto interessanti dall’Italia e dall’estero. Sono felice credo che nelle prossime settimane comincerò con una nuova squadra”.

