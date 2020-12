Serie A, poker del Crotone allo Spezia: è la prima vittoria stagionale

Il secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, giocato oggi alle 15, ha visto il Crotone trovare la prima vittoria stagionale contro uno Spezia in netta difficoltà, capace solo di rispondere momentaneamente al gol del vantaggio della squadra calabrese fino alla resa finale dovuta ai quattro gol totali incassati. Una partita che, di fatto, cambia poco a livello di classifica per il Crotone, utile solamente a diminuire la distanza tra l’ultimo posto e le altre cquadre che si trovano in fondo alla classifica.

