ANSA | Luigi di Maio pensa al triangolare della pace

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo del calcio e i suoi appassionati: il Ministro Luigi di Maio, ha parlato al telefono con l’ANSA, spiegando come abbia pensato ad una interessante proposta per omaggiare al meglio il campione argentino: “Un triangolare della pace a Napoli. Italia, Argentina e Inghilterra sullo stesso campo, nel ricordo di uno dei più grandi campioni di sempre: Maradona. Sarebbe un bel momento di confronto, a volte lo sport unisce dove non riescono i governi, lo sport è fraternità, amicizia, passione. Dell’idea ho parlato naturalmente anche con il ministro Spadafora, che l’ha apprezzata. Dalla mano de dios al triangolare della pace, con l’Italia al centro a prendere per mano due grandi paesi amici come Regno Unito e Argentina: sarebbe un momento toccante, peccato per l’assenza di pubblico ma resterebbe un momento anche questo da incorniciare nella storia.” Lo riporta l’ANSA.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: