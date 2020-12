Bild | Borussia Dortmund, esonerato Favre: al suo posto Terzic

Secondo quanto riportato dalla Bild, Lucien Favre è stato esonerato dalla panchina del Borussia Dortmund al termine della pesante sconfitta in casa per 5-1 contro lo Stoccarda. Al suo posto Edin Terzic, allenatore dei gialloneri dell’Under 23, che dovrebbe fare da traghettatore in attesa di Marco Rose, attuale allenatore del ‘Gladbach.

