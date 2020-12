Bologna, un calciatore è risultato positivo al Covid

La brutta sconfitta di oggi contro la Roma non è l’unica nota stonata in casa Bologna. Come riportato dalla società rossoblù tramite una nota ufficiale su Twitter, il calciatore Aaron Hickey è risultato positivo al Covid. Ulteriore problema per Sinisa Mihajlovic, che dovrà affrontare questa ulteriore difficoltà, dopo il negativo inizio di stagione.

