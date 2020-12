Calciomercato, Vazquez cambia agenzia: possibile un suo ritorno in Italia, ci pensano Lazio e Torino

Come riportato da TMW, il campionato italiano sarebbe pronto a ritrovare El Mudo Vazquez, ex Palermo ed ora tra le file del Siviglia. La sua esperienza in Spagna sarebbe ai titoli di coda, tanto che già in estate il centrocampista argentino era stato accostato alla Lazio, come rinforzo per la Champions. L’affare non si è concluso, ma un nuovo scenario potrebbe riaprirsi nella sessione di gennaio, anche se sulle sue tracce sembrerebbe esserci anche il Torino. I granata starebbero infatti pensando a lui come rinforzo per il centrocampo, ma resta per ora solo un’idea. Nel frattempo Vazquez ha recentemente cambiato agenzia, affidandosi alla Quan Sport Management Italia, con la quale si tenterà di trovare al giocatore una destinazione gradita. Il Mudo è legato da una forte amicizia con il Tucu Correa, attaccante biancoceleste che ha spesso invitato Vazquez alla Lazio soprattutto durante la prima quarantena, quando i due parlavano e scherzavano nelle dirette Instagram.

