De Telegraaf | il giocatore dell’Ajax Quincy Promes arrestato per accoltellamento

Stando a quanto riportato dal De Telegraaf, Quincy Promes, attaccante dell’Ajax, è stato arrestato questa mattina. L’olandese è sospettato di aver accoltellato un parente durante una festa nel mese di luglio ad Abcoude nei pressi di Utrecht. Al momento, come riportato anche da Gianucadimarzio.com, il giocatore è in custodia cautelare per 3 giorni, in attesa di ulteriori indagini.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: