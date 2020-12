Ex calciatore del Sassuolo vittima di revenge porn

Come riporta Il Giornale, nel 2019 un ex calciatore del Sassuolo sposato è stato vittima di revenge porn: mentre giocava per la maglia neroverde ha provato a lasciare l’amante, una ragazza sudamericana, che in risposta ha pubblicato sul web due video e alcune foto compromettenti a insaputa dello stesso giocatore. I contenuti sono circolati velocemente, finendo nelle chat dei familiari della vittima. Una vita stravolta, l’ex calciatore ha dovuto cambiare squadra e ha denunciato la giovane donna.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: