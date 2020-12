FORMELLO | Si torna in campo dopo la sconfitta di ieri: si rivede Muriqi, differenziato per Luis Alberto

Si torna subito in campo dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Hellas Verona per 1-2 per pensare subito alla gara di martedì sera contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Assenti nella seduta di questa mattina i titolari che hanno giocato la gara dell’Olimpico, Hoedt e Fares, subentrati a gara in corso compresi. Ancora fuori il lungodegente Senad Lulic. Si rivede invece Vedat Muriqi, per lui allenamento differenziato rispetto ai suoi compagni così come per Luis Alberto, che ha svolto il differenziato dopo l’assenza di ieri. Dalla primavera aggregati anche Adeagbo, Czyz e Raul Moro. La seduta si è conclusa con dei tiri in port per quasi tutti i giocatori con Luiz Felipe, dopo gli ultimi acciacchi, che ha fatto invece degli allunghi sui 50 metri seguito da Fonte. Patric recuperato e tornato a pieno regime.

