Lazio, all’Olimpico non vinci più: problema casalingo?

“Una volta alla settimana il tifoso fugge dalla sua casa e va allo stadio. Sventolano le bandiere, suonano le raganelle, i razzi, i tamburi, piovono le stelle filanti e i coriandoli: la città sparisce, la routine si dimentica, esiste soltanto il tempio. In questo spazio sacro, l’unica religione che non ha atei esibisce le proprie divinità. Anche se il tifoso potrebbe contemplare il miracolo, più comodamente, dallo schermo della televisione, preferisce intraprendere il pellegrinaggio verso questo luogo dove può vedere in carne e ossa i suoi angeli battersi a duello contro i demoni di turno”.

Così Eduardo Galeano, scrittore e giornalista uruguagio nel suo ‘Splendori e miserie del gioco del calcio’ raccontava lo spirito del tifoso, nel gioco del calcio, appunto.

Complice la pandemia in corso, come ben sappiamo, il pubblico negli stadi è purtroppo ormai quasi esclusivamente un lontano ricordo.

Con la sconfitta di ieri sera nella gara di campionato contro l’Hellas Verona persa per 1-2, salgono a 3 le sconfitte della Lazio sul prato dell’Olimpico su 9 partite complessive, Champions League inclusa, con altrettanti pareggi (3).

Sebbene l’ultima vittoria casalinga risalga infatti allo scorso 24 novembre contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League (3-1), il vero problema risiede in Serie A: dove i 3 punti mancano addirittura dal 24 ottobre contro il Bologna vinta per 2-1.

Se nelle stagioni scorse lo Stadio Olimpico era una discriminante fondamentale per le vittorie della Lazio, spinta soprattutto dall’entusiasmo e dalla foga dei suoi sostenitori, capaci di indirizzare l’inerzia della partita in diverse situazioni, nella stagione in corso, fino ad ora, le mura dell’Olimpico sono diventate tutt’altro che “amiche”.

Per la quinta volta in sei partite casalinghe infatti, i ragazzi di Inzaghi sono andati in svantaggio, il dato peggiore registrato in Serie A.

Molto probabilmente il problema è da ricercare proprio nell’assenza di pubblico e della mancanza di pressione che i tifosi biancocelesti garantivano in ogni match casalingo, come sottolineato dallo stesso Inzaghi ieri sera ai microfoni di Dazn: “Avendo dei ragazzi abbastanza umorali sentiamo molto l’assenza del pubblico. Prima del lockdown, con i nostri tifosi, avevamo creato una sinergia”, il ché però non deve e non può passare come una scusante, essendo ovviamente una conseguenza della delicata situazione in cui purtroppo ci troviamo e in cui sono costrette a convivere tutte le squadre.

Un altro dato emblematico sono i primi 45 minuti di gioco: la Lazio, sul prato dell’Olimpico infatti, non è mai andata in gol in campionato in questa stagione. La terza striscia peggiore subito dopo Huesca (10) ed Eibar (7).

Nell’attesa e nella speranza dunque di rivedere la gente sugli spalti, sperando il prima possibile, Simone Inzaghi dovrà essere bravo a lavorare ancora sulla testa dei suoi giocatori, per farli rendere al meglio delle loro potenzialità in tutte le partite, a prescindere dagli stimoli e dalle pressioni non garantibili più, in questo periodo, dal pubblico, il quale negli anni passati si è sempre contraddistinto per aver dato un contributo fondamentale alla propria squadra.

