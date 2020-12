Lazio, quasi una rete a partita per Immobile: la media goal è da vero bomber

La scarpa d’oro Ciro Immobile ha ripreso da dove aveva lasciato. Le sue prestazioni e i suoi goal continuano a trascinare la Lazio soprattutto in Champions League, in cui l’attaccante napoletano ha siglato fino ad ora 4 reti in tre partite. Anche il rendimento in campionato è più o meno come quello della scorsa stagione, con già 9 goal in dodici giornate, mentre quello della squadra a tratti non sembra essere così brillante. The King è già entrato nella storia dei giocatori più prolifici della Lazio ed ora si appresta a diventarne leader. Mancano infatti appena 9 reti per raggiungere Silvio Piola, attualmente in testa come miglior cannoniere dei biancocelesti, una differenza che Ciro può assolutamente colmare già in questa stagione continuando a mantenere tale andamento. La media goal dell’attaccante partenopeo è di 0,72, quasi un goal a partita basato su un totale di 136 gare in totale. Meglio di lui solamente Fulvio Bernardini (1,14), Antonio Vojak, Nicolò Nicolosi e Claudio Di Pucchio (1) che però hanno giocato rispettivamente 58, 9, 2 e 1 partita per raggiungere tale media. Il numero 17 è pronto a scrivere ancora una volta la storia, diventando il miglior marcatore di sempre della Lazio.

