L’ex Lazio, Bobo Vieri sulla lotta scudetto: ”Mettiamoci anche Napoli, Lazio e forse l’Atalanta”

L’ex attaccante della Lazio, Bobo Vieri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della lotta per lo scudetto del campionato di serie A 2020/2021, ha dichiarato: ‘‘Mettiamoci anche il Napoli, la Lazio e forse l’Atalanta’‘. E aggiunge in merito al campionato: ”Le dico il regalo che potrebbe farci: riaccogliere un po’ di pubblico. Senza quella adrenalina non è calcio, non si va avanti. Desiderio troppo grande, eh?”.

