Rai Sport, Di Maio: “Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi dipende da Roma e Lazio”

Luigi Di Maio è intervenuto ai microfoni di 90 minuto, la trasmissione di Rai Sport. Ha parlato in merito alla proposta di intitolare lo Stadio Olimpico di Roma al compianto Paolo Rossi: “Intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi? A me sembra bellissima idea, ma dovranno decidere le due squadre, ossia Lazio e Roma. Ai tempi delle sue prodezze non ero nato, ma rappresentava anche umanamente un punto di riferimento per questo paese. Il 1982 per noi è stato l’anno della liberazione perchè ci stavamo lasciando alle spalle gli anni di piombo e avevamo un grande presidente della Repubblica come Sandro Pertini. Stavano cambiando tante cose e anche per questo ci portiamo nel cuore le prodezze di Paolo Rossi“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: