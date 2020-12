Serie A, il posticipo della 12ª giornata: il Milan pareggia in casa contro il Parma

Termina 2-2 il posto tra Milan e Parma, gara che chiude questa dodicesima giornata di Serie A. Un pareggio che sta stretto ai rossoneri per le tante occasioni create, soprattutto con i due pali colpiti nel primo tempo, ma importante visto il doppio vantaggio subito dal Parma. A salvare la squadra di Stefano Pioli, una doppietta di Theo Hernandez, che ha risposto prima alla rete di Hernani e poi a quella Kurtic, trovando alla fine il goal allo scadere. Il Milan rimane così al primo posto in classifica a quota 27 punti, aumentando di una lunghezza la distanza con Inter, Napoli e Juventus che seguono rispettivamente con 24, 23 e 23 punti. Gli uomini di Liverani invece, si sono visti sfumare la vittoria, beffati da una rete negli ultimi minuti. Il pareggio ottenuto a San Siro, è comunque importante e gli consente di salire in quattordicesima posizione a quota 11 punti, insieme a Sampdoria e Benevento.

