Serie A, tutto facile per Atalanta e Roma. Il Napoli rimonta grazie ai cambi

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – Nel pomeriggio di Serie A, vincono tutte le big nelle loro rispettive sfide. Nonostante i dissidi interni, l’Atalanta di Gasperini ritrova il successo anche in Serie A: 3-0 secco nella sfida casalinga contro la Fiorentina, grazie alle reti di Gosens (44′), Malinovsky (55′) e Toloi (63′). La gara tra Bologna e Roma non è invece mai iniziata: gli uomini di Fonseca mettono subito in discesa la gara con un inizio travolgente, che porta i giallorossi in vantaggio di tre gol dopo soli quindici minuti. Il risultato finale è 1-5: sbloccato il match con l’autogol di Poli (5′), ci pensano poi Dzeko (10′) e Pellegrini (15′). Dopo che il Bologna aveva accorciato le distanze grazie all’autogol di Cristante (24′), la Roma ne fa altri due con Veretout (35′) e Mkhitaryan (44′). Il Napoli di Gattuso vince ancora in campionato dopo una partita sofferta contro la Sampdoria: i blucerchiati hanno trovato il vantaggio con Jankto (20′), ma il Napoli è riuscito a ribaltare il match grazie ai gol di Lozano (53′) e Petagna (68′), per il 2-1 finale.

Termina sul risultato di 1-2 il match dell’ora di pranzo tra Cagliari e Inter andato in scena alla Sardegna Arena. La sbloccano i padroni di casa al 42′ con Sottil grazie a un tiro di sinistro dove non può nulla Handanovic. I ragazzi di Di Francesco resistono agli attacchi dei nerazzurri soprattutto con le parate di un super Cragno per quasi tutta la partita, ma si arrendono nei minuti finali, quando al 77′ Barella firma il pareggio al volo da pochi passi e D’Ambrosio, subentrato all’infortunato Hakimi, la ribalta di testa all’84’. La chiude Lukaku a tempo scaduto su assist di Lautaro Martinez. L’Inter è ora seconda in classifica a 2 punti dal Milan che giocherà questa sera contro il Parma.

