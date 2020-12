SOCIAL | La carica di Acerbi: “Guardiamo avanti tutti insieme e ci rifaremo martedì” – FOTO

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Hellas Verona, in cui è uscito per infortunio 28 minuti dopo il fischio d’inizio, Francesco Acerbi suona la carica in occasione della partita di martedì sera contro il Benevento. Il suo messaggio social attraverso il proprio profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

