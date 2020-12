SOCIAL | Seduta tecnica per i biancocelesti – FOTO

Alle ore 10 di oggi la Lazio si è allenata a Formello: iniziale riscaldamento sulla mobilità articolare per tutto il gruppo (ad eccezione dei calciatori impiegati ieri dal 1′ contro l’Hellas Verona) che, successivamente, ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sulla trasmissione della sfera. In seguito lavoro incentrato sul possesso palla e infine gli uomini a disposizione di Inzaghi, hanno dato vita ad un’esercitazione focalizzata su combinazioni offensive e tiri in porta.

