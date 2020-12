TMW | La Lazio con 101 anni in difesa va in crisi all’Olimpico. Acerbi si ferma, Luis Alberto torna

Quando una squadra che vuole lottare per il vertice perde due partite consecutive in casa in campionato, deve accendersi una spia rossa. Se non è crisi, perché all’Olimpico la Lazio ha comunque costruito la qualificazione agli ottavi di Champions, poco ci manca. Su 18 punti casalinghi a disposizione in campionato ne ha conquistati solo 5 e in più la squadra di Inzaghi è andata in svantaggio per 5 volte su 6 gare interne: nessuno ha fatto peggio. E poi ci sono i gol subiti: la una difesa biancoceleste (ieri Parolo, Acerbi e Radu facevano 101 anni in tre) ne ha incassati 19, 10 in più del Verona. L’anno scorso a questo punto della stagione in Serie A erano 11, due anni fa 13 e nel 2017-’18 erano 12. Numeri impietosi che fanno riflettere, così come la classifica che non può far sorridere: il quarto posto dista tre punti, con il Napoli che però oggi avrà l’opportunità di allungare.

Il secondo ko interno pesa, è un masso che fa tornare i biancocelesti con i piedi per terra. La partita col Verona è stata tirata e decisa da episodi, ma è oggettivo che alla Lazio ieri sia mancata nella trequarti la qualità. Che di solito assicurano Correa (subentrato a metà ripresa, così come Pereira) ma soprattutto Luis Alberto, ieri neanche convocato per un affaticamento all’adduttore. Lo spagnolo si trascina da due settimane questo fastidio che gli crea problemi nei cambi di direzione. Di comune accordo con Inzaghi e lo staff – dicono da Formello – gli sono stati concessi due giorni di riposo. La sua assenza si è sentita, è imprescindibile e tornerà a indossare la dieci martedì contro il Benevento di Pippo Inzaghi. In difesa torna Patric ma darà forfait Acerbi, la cui presenza è a forte rischio anche la prossima settimana. Il difensore azzurro non aveva mai saltato un minuto in questa stagione (1440′ in 16 partite) prima di ieri, quando al 30′ ha alzato bandiera bianca per un infortunio alla parte alta della coscia destra. Nei giorni seguenti si capiranno meglio le sue condizioni, ma le sensazioni non sono positive, come ammesso da Inzaghi ieri nella conferenza post partita.

Tuttomercatoweb.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: