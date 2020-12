Verso Benevento-Lazio: Chi è Tuia, ex biancoceleste e compagno di Simone Inzaghi

Martedì 15 dicembre alle ore 20.45 la Lazio affronterà una difficile trasferta contro il Benevento, gara che vedrà scontrarsi nuovamente i due fratelli Inzaghi sulle panchine. L’ultimo ed unico confronto tra i due, risale al 26 dicembre 2018, in cui i biancocelesti vinsero per 2-0 grazie alle reti di Luiz Felipe e Lulic, contro il Bologna all’epoca allenato di Pippo.

Sarà una sfida da ex per Alessandro Tuia, difensore centrale del Benevento nato a Civita Castellana, che ha iniziato la carriera nelle giovanili della Lazio fino ad esordire con la prima squadra. Nella stagione 2008/2009 infatti, l’allora allenatore dei biancocelesti Delio Rossi, lo fece entrare a Torino nella gara contro la Juventus, al posto di Sebastiano Siviglia. Il difensore oggi tra le file dei giallorossi, è stato quindi anche compagno di squadra dell’odierno allenatore della Lazio Simone Inzaghi, che in quella stagione figurava tra gli attaccanti della rosa di Delio Rossi.

