Atalanta, Gomez: “Non ho nessun modo di difendermi, quando me ne andrò si saprà la verità” | FOTO

La questione Gomez-Gasperini continua a tenere banco in casa Atalanta. Dopo le parole nel post partita di ieri contro la Fiorentina del mister dei nerazzurri, sono arrivate anche quelle del Capitano dell’Atalanta. Attraverso una Stories, sul suo profilo Instagram, il Papu Gomez si è voluto sfogare sulla questione, rivolgendosi soprattutto ai tifosi bergamaschi. Ecco le parole del giocatore argentino: “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perchè non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro Capitano”.

