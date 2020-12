Bayern Monaco, Rummenigge: “Abbiamo vinto cinque titoli in una stagione strana, siamo una Società diversa dalle altre”

L’amministratore delegato del Bayern Monaco Rummenigge, è stato eletto quest’oggi come Best European Manager nel palco del Golden Boy, dove è intervenuto in videoconferenza. Queste le sue parole riguardo la squadra tedesca, che si appresta ad affrontare la Lazio negli ottavi di finale di Champions League:

“Siamo una Società diversa da quello che si conosce nell’Europa del sud. Abbiamo un motore diverso, ci vuole la qualità in campo sicuramente che ti fa vincere. Quest’anno avevano una buona squadra e abbiamo anche cambiato l’allenatore. Abbiamo trovato un tecnico bravo che stava bene con la squadra. A Lisbona ero tranquillo perché avevamo un’ottima squadra. Abbiamo vinto cinque titoli in una stagione strana.”

