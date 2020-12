Benevento-Lazio, Inzaghi alla vigilia: “Partita importante, dobbiamo ritrovare il ritmo. Bayern Monaco? Sarà uno stimolo per la crescita di ognuno di noi”

Domani alle 20:45 andrà in scena il secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, ovvero Benevento-Lazio, sfida che vedrà per la seconda volta affrontarsi i fratelli Simone e Filippo Inzaghi in una partita ufficiale. Queste le parole del tecnico biancoceleste:

Quali sono le sensazioni in questo periodo particolare per la Lazio?

Sarà una sfida particolare, giocare contro mio fratello è sempre un’emozione. Saremo avversari per 95 minuti, ma poi torneremo ad avere l’ottimo rapporto di sempre.

Per il futuro della Lazio è una partita molto importante, che atteggiamento vorresti vedere?

Sicuramente è una partita molto difficile come sempre, inoltre sono due squadre che vengono da due sconfitte. Dovremo cercare di portare a casa il risultato e ritrovare il ritmo.

Considerando i risultati negativi della Lazio all’Olimpico, ritieni che ci siano le situazioni per poter dire che la Lazio del post-lockdown ha diversi problemi?

Il cammino all’olimpio senz’altro non è positivo, l’assenza dei nostri tifosi la sentiamo tutti ed inoltre la Champions ci ha portato via delle energie. Ora dobbiamo azzerare tutto e riprendere il passo.

Come stanno i giocatori che hanno avuto dei problemi fisici negli ultimi giorni? Mi riferisco anch ad esempio ad Acerbi tornato anzitempo negli spogliatoi per un fastidio.

Ora dovremo valutare ogni situazione. Avremo qualche assenza dovuta ad infortuni e squalifiche. Dovremo portare la squadra migliore a Benevento per fare risultato e rialzarci da questa situazione.

Il sorteggio ha decretato il Bayern Monaco come avversario della Lazio, un sorriso amaro.

Penso che tutte le squadre della prima fascia sono tra le più forti al mondo. Sarà un grande stimolo per prepararci al meglio e migliorare in questi due mesi. La sfida con i campioni in carica deve essere stimolo di grande crescita per ognuno di noi.

