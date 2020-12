Benevento-Lazio, la designazione arbitrale

Non c’è tempo per guardarsi indietro, domani si torna in campo e, la Lazio, deve rialzarsi. Ad ospitare i biancocelesti ci sarà il Benevento, nel derby tra i fratelli Inzaghi, Filippo e Simone. Entrambe le squadre vengono da una sconfitte, i giallorossi contro il Sassuolo (1-0) nell’anticipo del venerdì, mentre la Lazio ha perso in casa (1-2) sabato sera contro l’Hellas Verona. In vista del match di domani sera, in programma alle ore 20:45, ecco la designazione arbitrale del match:

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: COSTANZO – GALETTO

Quarto Uomo: ABBATTISTA

V.A.R.: FABBRI

A.V.A.R.: LONGO

