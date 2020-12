Benevento-Lazio, le parole di Filippo Inzaghi alla vigilia: “Sarà difficile avere mio fratello contro, ma penseremo alla nostre squadre sperando di vincere”

Alla vigilia della gara tra Benevento e Lazio, valida per la tredicesima giornata di campionato di Serie A Tim, l’allenatore dei campani Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa commentando il match di domani contro il fratello Simone.

Queste le parole del tecnico del Benevento:

“Viola è convocato, finalmente sta bene e si allena da tre giorni stabilmente con la squadra. Non è pronto per giocare dall’inizio, è fuori da marzo e ci vorrà del tempo. Averlo recuperato, però, ci fa tanto piacere e ci dà grande soddisfazione. Non ha più dolori, è un’arma in più per raggiungere i nostri obiettivi. Moncini invece non ce la fa, purtroppo ha un problema alla caviglia dalla trasferta di Firenze e ha ancora dolore. Aspettiamo di capire se ci sarà contro Udinese e Genoa, la mia speranza comunque è di averlo a disposizione prima di fine dicembre. Abbiamo recuperato tutti, non stravolgerò una squadra che sta facendo ottime partite. Ho dubbi perchè si stanno allenando tutti bene, ma la condizione psicofisica generale è ottima e sono molto fiducioso a prescindere da chi scenderà in campo. Per Iago Falque ci vuole cautela. Aveva 15-20 minuti nelle gambe, a Sassuolo ha fatto benissimo. Non so se schierarlo dall’inizio o metterlo in campo per una mezz’ora, ma vale lo stesso discorso fatto per Viola. E’ un’arma in più per noi, sappiamo tutti quanta qualità abbia e che tipo di calciatore sia. A livello difensivo purtroppo abbiamo perso Maggio per un problema muscolare e anche un calciatore come Caldirola. C’è Foulon che ha recuperato, un terzino che sta lavorando benissimo e che potrebbe trovare spazio se domani mattina, nell’ultimo allenamento, vedrò qualcuno un pochino stanco”.

Ha poi commentato così lo speciale confronto contro il fratello Simone, il secondo tra i due: “Sarà difficile avere Simone affianco come avversario, per la stima e per l’amore che c’è. Naturalmente penseremo alle rispettive squadre sperando di vincere la partita, ci godremo il momento sapendo che le nostre famiglie, i nostri genitori e i nostri nipoti si emozioneranno tanto e ricorderanno per sempre questa giornata”.

Pippo Inzaghi ha infine concluso aggiungendo: “Mi aveva dato fastidio leggere che il Benevento era retrocesso ancor prima di iniziare, quanto fatto l’anno scorso in Serie B conferma che meritavamo maggior credito. Pazienza, so io quanto stiamo lavorando e che soddisfazioni mi stanno dando questi ragazzi. Siamo orgogliosi della prestazione fatta col Sassuolo: se non saremo squadra daremo ragione a chi ci aveva condannato in partenza, viceversa ci divertiremo e renderemo difficile la vita a tutti. Non sono preoccupato dei pochi goal dei miei attaccanti. Loro per noi sono i primi difensori, le occasioni le creiamo come accaduto a Sassuolo con 30 tiri in porta. Non sempre i portieri faranno i miracoli o prenderemo la traversa, presto si sbloccheranno e ci condurranno alla salvezza”.

