Benevento-Lazio, trasferta con il Frecciargento per i biancocelesti

Come riporta fsnews.it sito delle Ferrovie dello Stato, la Lazio ha scelto il Frecciargento per dirigersi a Sannio, per poi giungere lo stadio C. Vigorito dove domani sera alle 20:45 ci sarà la sfida contro il Benevento. Il treno è partito oggi alle 18:05 dalla stazione Termini di Roma, ed è giunto a destinazione proprio in questi minuti. A ritrarre il momento del viaggio uno scatto di Patric a bordo del treno scelto dai biancocelesti per questa trasferta, che si appresta ad essere molto difficile. I precedenti sono dalla parte della prima squadra della Capitale, in quanto ha vinto le uniche due sfide di Serie A disputate contro i campani, con ben 11 reti segnate. L’ultimo scontro tra i due fratelli Inzaghi risale all’amichevole pre campionato terminata con uno 0-0 privo di emozioni. La gara di domani invece potrebbe essere molto insidiosa per la Lazio, visto che l’ultimo risultato positivo del Benevento risale a quello conquistato proprio in casa contro la Juventus, che ha portato ad un prezioso pareggio. Raggiungere un nuovo risultato utile domani, consentirebbe ai giallorossi di rimanere imbattuti per la terza volta nella loro storia in gare interne di Serie A. La voglia di riscatto però è tanta per entrambe le squadre, viste le ultime sconfitte subite dal Sassuolo per i campani e dal Verona per i biancocelesti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: