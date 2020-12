CHAMPIONS LEAGUE | Sorteggi ottavi di finale: ecco l’avversaria della Lazio

Dopo aver superato alla grande il Girone F senza neanche una sconfitta, la Lazio era attesa oggi dal sorteggio per scoprire l’avversaria agli ottavi di finale. Nell’urna delle “Non teste di serie”, per essere arrivata seconda nel girone alle spalle del Borussia Dortmund, le possibili avversarie “Teste di serie” per la squadra di Inzaghi erano: Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Paris Saint Germain. Il sorteggio di Nyon, iniziato alle ore 12:00, si è appena concluso, ed ecco il quadro completo degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021:

Champions League – Ottavi di finale

Borussia Monchengladbach (GER) – Manchester City (ING)

LAZIO (ITA) – Bayern Monaco (GER)

Atletico Madrid (SPA) – Chelsea (ING)

Lipsia (GER) – Liverpool (ING)

Porto (POR) – JUVENTUS (ITA)

Barcellona (SPA) – Paris Saint Germain (FRA)

Siviglia (SPA) – Borussia Dortmund (GER)

ATALANTA (ITA) – Real Madrid (SPA)

