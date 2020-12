FORMELLO – Occasione per Escalante, torna Luis Alberto. Dubbi in difesa e attacco

E’ nuovamente tempo di vigilia per la Lazio. Domani sera sarà la partita del cuore per gli Inzaghi che tornano ad affrontarsi nella massima serie. I biancocelesti ci arrivano dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Hellas e non sono ammessi altri passi falsi. Diversi giocatori sono a rischio forfait: Acerbi, Leiva e Fares non si sono allenati questo pomeriggio e potrebbe rimanere a Roma aggiungendosi agli indisponibili Lulic e Muriqi. I dubbi riguardano invece difesa e attacco. Patric e Luiz Felipe si giocano un posto nella retroguardia con il brasiliano favorito, il resto del reparto sarà composto da Hoedt e Radu a protezione di Reina. Sugli esterni straordinari per Lazzari e Marusic non avendo alternative alle spalle, Djavan Anderson non vede il campo dalla gara contro la Sampdoria ed è destinato a lasciare il posto in lista a favore di Lulic. In mezzo probabile esordio dal primo minuto per Escalante in cabina di regia con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Il serbo non è al top ma stringerà i denti mentre lo spagnolo tornerà dopo il turno di riposo. Davanti ballottaggio fra Caicedo e Immobile per affiancare Correa. Inzaghi aveva detto che voleva concedere un turno di riposo a Ciro, poi con il Verona lo ha lasciato in campo e contro il Benevento potrebbe arrivare l’occasione per farlo rifiatare anche in vista della sfida col Napoli di domenica sera.

Lazio 3-5-2: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Correa. All.: Inzaghi

