Come riportato da tuttomercatoweb.com, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina è intervenuto dalle OGR di Torino in occasione del premio Golden Boy 2020, istituito da Tuttosport. In merito alle avversarie di Champions delle squadre italiane ha dichiarato: “Quando si parla di ottavi siamo già in una fase dove gli avversari hanno un valore importante. Nel calcio non c’è mai avversario imbattibile e facilmente battibile. Sulla carta sono quasi proibitivi per la Lazio e Atalanta, meno per la Juve. Ma io sono ottimista, anche quando gli avversari sono forti. Sono convinto che a febbraio troveremo tre società che affronteranno la competizione nel miglior modo possibile”.