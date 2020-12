Il Messaggero | Lazio difesa da colabrodo, il peggior dato dal ’92. Squadra nervosa e lo dimostrano le ammonizioni

La Lazio ha subito 19 gol in questo campionato. È il peggior score dei biancocelesti dalla stagione 1992-1993. Già due anni fa, le reti subite erano state un problema. Nella passata stagione, in cui la squadra, fino al lockdown, ha vissuto un momento d’oro, sembrava aver cacciato alcune insicurezze, che invece sembrano essere riaffiorate nel nuovo campionato. Inzaghi domani dovrà affrontare il fratello nella trasferta di Benevento. Oltre al terribile score difensivo non potrà contare su diversi elementi importanti, quali Luis Alberto e, probabilmente, Francesco Acerbi. Il tecnico deve far ritrovare alla squadra la giusta serenità. La squadra in campo sembra nervosa e un dato in particolare lo dimostra: sono infatti già 33 i cartellini gialli collezionati dai biancocelesti (circa 3 a partita). È il dato record della Serie A, quasi il doppio rispetto a squadra come Napoli e Roma che, nonostante tutto, in classifica distano poche lunghezze.

