Il Messaggero | Lotito e Friedkin contro la fame nel mondo: logo sulla maglia e asta di beneficienza

Lazio e Roma in campo con il World Food Programme Italia. Il Derby più bello ed emozionante per combattere la fame nel mondo alla vigilia di Natale e in un periodo complicato come questo, causa Covid. Le squadre romane affiancheranno il WFP o PAM, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare ed è la più grande organizzazione umanitaria al mondo. La cerimonia c’è stata giovedì scorso, oggi all’Olimpico la presentazione con Lotito e Friedkin presenti. La Lazio sarà la prima a giocare con il logo del WFP sulla maglia, nella gara di domenica contro il Napoli. La Roma farà lo stesso, ma il 23 con il Cagliari.

Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: