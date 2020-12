L’allenatore Semplici su Lazzari e Fares: ”Una soddisfazione per me che li ho allenati in passato”

Come riportato da tuttomercatoweb.com, durante la trasmissione Stadio Aperto, l’allenatore Leonardo Semplici è intervenuto in diretta a TMW Radio. A proposito di Lazzari ha dichiarato: “Gli auguro di poter dimostrare che sa giocare anche in una difesa a quattro. Sicuramente ora si esprime meglio a tutta fascia, ma nelle sue corde secondo me ha la possibilità di imparare a giocare a quattro dietro, e questo potrebbe permettergli di entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale. Di strada ne ha fatta tantissima, e si sta confermando con grande merito”.

Per quanto riguarda l’esterno biancoceleste Fares, continua: ”Ho avuto il piacere di allenare anche Fares, che è pure più giovane e sono convinto saprà farsi valere. Una soddisfazione per me che li ho allenati in passato”.

