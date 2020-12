Lazio-Bayern Monaco, Klose: “Non sarà una sfida facile. Da Roma molti già mi hanno chiamato”

Lazio-Bayern non sarà una partita come le altre per Miroslav Klose, ex attaccante biancoceleste ora vice-allenatore del Bayern Monaco. A tal proposito ha commentato il sorteggio ai canali ufficiali del club. Queste la sue parole: “Molti da Roma già mi hanno contattato, sono felice perché la Lazio era il mio avversario preferito. Ho molto in comune con questo club e questa città. Con Inzaghi, che ho avuto per un breve periodo, è una squadra pericolosa. Non sarà una sfida facile, la prepareremo traendo le nostre conclusioni dopo averli analizzati.”

