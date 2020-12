Lazio-Bayern Monaco, Tare scherza: “Meglio di così non poteva andare”

“Meglio di così non poteva andare…” Comincia con una battuta il commento al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League di Igli Tare. La Lazio nel doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Champions League affronterà il Bayern Monaco campione in carica. “Scherzi a parte – prosegue il direttore sportivo biancoceleste -, giochiamo contro la squadra che ha vinto l’ultima Champions League quindi è la favorita assoluta, però non partiamo battuti. L’abbiamo dimostrato due volte con il Borussia Dortmund, cercheremo di affrontare questa partita con grande entusiasmo perché ce lo siamo meritati. Partiamo da sfavoriti ma possiamo crederci e fare una sorpresa“.

fonte tmw

