Lazio, Caso: “Quella contro il Bayern sarà una sfida stimolante per la Lazio”

L’ex giocatore ed allenatore della Lazio Mimmo Caso, è intervento oggi ai microfoni di TMW commentando il sorteggio Champions dei biancocelesti e del resto delle squadre italiane. La prima squadra della Capitale affronterà agli ottavi di finale il Bayern Monaco detentore della coppa dalle grandi orecchie.

Queste le sue parole: “Sorteggio più ostico non poteva capitare ma nel calcio le partite vanno giocate e poi è stimolante, alla Lazio arriva un’occasione più unica che rara, quella di confrontarsi con i vincitori della Champions. Sarà allettante così come per l’Atalanta affrontare il Real Madrid. ci sarà da giocare senza troppi assilli.”

