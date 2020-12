Lazio, il dato sulla difesa: mai così male da quasi trent’anni

I problemi della Lazio che quest’anno sta riscontrando soprattutto in campionato, partono principalmente dalla difesa. I dati della retroguardia biancoceleste sono tutt’altro che rassicuranti. Sono infatti 19 le reti subite in appena 11 giornate, ciò vuol dire che la media è di quasi 2 a partita. Un fattore che Simone Inzaghi dovrà assolutamente rivedere, cercando di ricostruire quell’ottima coesione che la scorsa stagione aveva caratterizzato il reparto difensivo, che ha permesso di chiudere l’annata come la seconda miglior difesa del campionato, con appena 42 goal subiti. Quest’anno i numeri sono ben diversi, peggio non si registrava dal 1992/1993, quando la Lazio di Cragnotti saliva della Serie B ed era una squadra ancora in fase di costruzione. L’infortunio di Francesco Acerbi accusato sabato sera contro il Verona, che lo ha costretto ad uscire dal campo al 28′ del primo tempo, non aiuterà di certo Inzaghi a risolvere i problemi riscontrati in queste prime battute di Serie A.

