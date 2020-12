Lewandowski: “Con la Lazio sarà difficile ma siamo pronti”

Robert Lewandowski è intervenuto quest’oggi in chiamata video con il palco delle ORG di Torino, dopo essere stato uno dei protagonisti del Golden Boy 2020. All’attaccante del Bayern Monaco è stato assegnato il premio come Golden Player, considerato dallo sesso bomber polacco come un riconoscimento frutto del tanto lavoro individuale e del gruppo, di cui è onorato.

Successivamente Lewandowski ha risposto ad alcune domande sulla Champions League e non poteva ovviamente mancare il commento sulla Lazio, squadra sorteggiata quest’oggi a Nyon e che dovrà quindi affrontare negli ottavi di finale.

Queste le sue parole:

“La vittoria della Champions è stata indescrivibile. Dopo aver lavorato tanto vedere un sogno diventare realtà è stata un’emozione forte. È difficile anche rimanere in alto dopo che arrivi, non è importante quanti titoli abbiamo vinto ma quanti ne possiamo ancora vincere. Haaland è un giovane attaccante incredibile. Sono contento di averlo qui in Germania per vedere come cresce, sarà molto interessante vedere questo confronto fra di noi. Quest’anno è stato difficile per tutti. Mi auguro che il 2021 sia un anno migliore e che si possa tornare come prima. Io voglio continuare a vincere e dimostrare che posso giocare ancora meglio. Anche perché quando sei in cima tutti vogliono sconfiggerti e quindi dobbiamo essere ancora più forti”.

E sul sorteggio con la Lazio ha aggiunto:

“Sarà difficile, la Lazio ha giocato benissimo in Champions League e un po’ meno in campionato. Siamo pronti alla sfida. E’ difficile scegliere quale sia l’attaccante più forte. Kane, Benzema, Agüero, Haaland, ce ne sono davvero tanti. Alla fine penso che sia importante quello che fa un giocatore per la squadra. In Italia ci sono molti giocatori polacchi. Quando ero più giovane, al Lech Poznan, potevo scegliere fra alcuni club tra cui quelli italiani. Sono stato vicino al Genoa, ho visitato il centro sportivo e lo stadio ma volevo una squadra che giocasse in Champions League e allora ho scelto il Borussia Dortmund. Penso sia stata una decisione azzeccata vedendo dove sono arrivato ora.”

