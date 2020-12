Milan, stop di almeno un mese per Gabbia

Come riportato da Sky Sport, il difensore del Milan Matteo Gabbia, dovrebbe restare fuori per almeno un mese, a causa di un infortunio subito ieri nella gara contro il Parma. Il calciatore ha iniziato un percorso di recupero, in merito allo stiramento del legamento collaterale, e domani verranno effettuati nuovi controlli.

