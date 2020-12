PAIDEIA | Leiva arrivo in clinica. A rischio contro il Napoli – FOTO

Poco fa anche Leiva presente alla clinica Paideia: il giocatore ha dovuto effettuare una risonanza magnetica per un problema all’adduttore, motivo per cui oggi era assente all’allenamento e sarà fuori anche domani. E’ a serio rischio anche per la partita contro il Napoli.

