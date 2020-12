SERIE A- L’AVVERSARIO| Tutto quello che c’è da sapere sul Benevento

A soli tre giorni dall’ultima partita di campionato persa contro il Verona in casa per 1-2, la Lazio affronterà il Benevento di Pippo Inzaghi e cercherà di tirare su una situazione che ha visto ultimamente la squadra biancoceleste po’ sottotono, almeno in campionato. Infatti è in Champions League che la squadra capitolina ha espresso il miglior gioco e le migliori prestazioni. Il sorteggio di questa mattina, che ha decretato il Bayern Monaco come avversario della Lazio agli ottavi, dovrà motivare, a detta di Inzaghi, ogni giocatore in modo da far ritrovare quella continuità che lo scorso anno ha portato la qualificazione in Champions dopo tredici anni. Ad aspettarla c’è una squadra, quella del fratello Pippo, che a sua svolta viene da una sconfitta immeritata contro il Sassuolo e che vorrà trovare in ogni modo la via del riscatto.

IL BENEVENTO – La squadra campana dopo 11 giornate si trova a 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi. Un risultato ottimo, se consideriamo la situazione del Benevento nella prima ed ultima apparizione in Serie A prima di questa stagione, ovvero nel 2017-2018, anno in cui dopo 11 giornate era ancora a 0 punti. Gli 11 punti inoltre gli permettono di mettersi in gioco senza particolari pressioni, dati i 5 punti di distanza da Torino e Genoa, rispettivamente terzultima e penultima. Da ricordare, oltre all’ultima gara in cui ha messo in netta difficoltà il Sassuolo al Mapei Stadium, anche il pareggio con la Juventus in casa e la rimonta al Marassi contro la Sampdoria in una partita vinta 2-3 dopo un’iniziale situazione che la vedeva in svantaggio di due gol.

FORMAZIONE – (4-3-2-1): Montipò; Letizia; Glik, Tuia; Barba; Schiattarella; Hetemaj; Improta; Caprari; Ionita; Lapadula

LA STELLA – Sono stati diversi gli acquisti importanti per il Benevento la scorsa estate, acquisti che hanno rinforzato a dovere una rosa che ha come obiettivo la permanenza nella massima serie. Tra questi nuovi acquisti spicca sicuramente, per esperienza e bravura, il difensore centrale Kamil Glik, dotato di grande fisicità e buona mobilità. Bravo negli anticipi, trova il suo punto di forza nel gioco aereo, sia in fase difensiva che in fase offensiva, dai calci piazzati nell’area avversaria. Oltre al difensore centrale, sono da citare sicuramente i due acquisti per il reparto avanzato Gianluca Lapadula e Gianluca Caprari.

IL PRECEDENTE – L’ultima partita della Lazio allo stadio Vigorito di Benevento risale al 29 Ottobre 2017, quando i biancocelesti si imposero per 1-5 in una gara sulla carta facile. La Lazio veniva da un ottimo momento, con 5 vittorie consecutive e trascinata da un super Ciro Immobile, che avrebbe poi vinto la classifica cannonieri, mentre il Benevento era ancora ferma a 0 punti. Troverà il primo punto storico solo più di un mese dopo con il gol di Brignoli all’ultimo secondo contro il Milan di Gennaro Gattuso. Al gol di Bastos, arrivato dopo soli 4 minuti, seguirono quelli di Immobile, Marusic, Parolo e Nani, alla prima rete con la Lazio. Per il Benevento segnò Lazaar. Nonostante il risultato, fu in realtà una gara, almeno nei numeri, quasi equilibrata, con il numeri di tiri addirittura superiore per la squadra campana.

