SOCIAL | Luis Alberto dopo il sorteggio: “Contro i campioni in carica, senza paura e sempre a testa alta” | FOTO

Si è appena concluso il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. Alla Lazio non è andata benissimo, anzi: ha pescato il Bayern Monaco, una delle più difficili da affrontare, specialmente in questa competizione. Subito dopo il sorteggio, Luis Alberto, Mago biancoceleste, ha pubblicato, sul suo profilo ufficiale Twitter, il suo pensiero sulla prossima sfida europea della Lazio. Queste le sue parole: “Sorteggio complicato, affronteremo i campioni in carica ma senza paura e sempre a testa alta! Daje Lazio“.

🇮🇹Sorteggio complicato, affronteremo i campioni in carica ma senza paura e sempre a testa alta!

•

🇪🇸Sorteo complicado, jugaremos contra los actuales campeones pero siempre con la cabeza alta#DajeLazio #UCL #UCLdraw https://t.co/SKwNbezXty — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) December 14, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: