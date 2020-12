TMW | Contro il Verona oltre al danno anche la beffa: Inzaghi di nuovo con gli uomini contati

Oltre al danno, la beffa. Perché non solo con il Verona è arrivata una sconfitta per la Lazio, ma anche una serie di infortuni che mettono ancora una volta alla prova Inzaghi, alla vigilia del derby in famiglia con il Benevento di Pippo. Dicevamo però del quadro clinico, decisamente desolante. Acerbi è uscito per infortunio e domani al ‘Ciro Vigorito’ non ci sarà (oggi farà gli esami per capire se riuscirà a rientrare prima della sosta). Leiva è uscito dal campo molto affaticato mentre Luiz Felipe, Patric e Luis Alberto non sono stati utilizzati perché non erano in condizione di giocare: i due spagnoli non erano neanche convocati, rientreranno domani ma non potranno essere sicuramente a pieno regime. Così come Radu, Caicedo e Immobile, che non avrebbe neanche dovuto giocare e invece sabato sera all’Olimpico ha fatto 90 minuti. In più Lulic e Muriqi sono ai box da un mese e stanno lavorando per rientrare (il kosovaro ci proverà per il Napoli, il capitano laziale ritornerà a gennaio). Insomma nella rifinitura di oggi Inzaghi dovrà fare i conti. In passato, soprattutto a ottobre, la Lazio ha già attraversato momenti difficili con gli pochi uomini arruolabili. E la differenza l’hanno fatta le cosiddette seconde linee (Pereira, Cataldi, Akpa Akpro, che però domani è squalificato, e Caicedo su tutti), che hanno saputo farsi trovare pronte nel momento del bisogno. A loro si affida il tecnico della Lazio, chiamata da qui a Natale a dimostrare ciò che vuole fare in questa stagione: dopo il Benevento, ci saranno i due big match contro il Napoli all’Olimpico e il Milan prima della sosta. E non basta aver centrato il primo (grande) obiettivo (la qualificazione agli ottavi di Champions, oggi alle 12 i sorteggi a Nyon), perché il definitivo salto di qualità della società passa necessariamente per la conferma al vertice in campionato.

TuttomercatoWeb.com/Riccardo Caponetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: